Consiglio regionale: se non ora, quando?

di Raffaele Nisticò

Esordio più difficile per Jole Santelli era ardimentoso immaginarlo. La scure del Coronavirus si è abbattuta inesorabile sull’inizio dei suoi cinque anni alla guida della Regione Calabria. Non fosse bastata l’invisibile ma devastante insidia epidemica, ci si sono messi anche i cinquemila e più calabresi di ritorno che hanno fatto in una notte di inizio marzo quello che non si erano neanche sognati nei giorni precedenti il 26 gennaio: scendere in massa nella regione natia. Non che possa valere molto, ma di sicuro questi cinquemila (numero presumibile in difetto), se non le sono serviti a nulla in termini elettorali, certo non aiutano Santelli in questa difficile fase. Non voleva essere donna sola al comando, Jole. Lo aveva detto a chiare lettere nelle poche uscite concesse dalla breve campagna per le regionali. E invece, di fatto, si trova a esserlo al di là delle più generose previsioni. In una solitudine appena attenuata dai due assessori che compongono l’attuale mini-giunta, e per di più ingigantita dalla contemporanea assenza del pilastro legislativo dell’architettura Regione, per via del rinvio a data da destinarsi dell’insediamento del Consiglio, che doveva darsi i suoi organi di presidenza e la sua funzionalità istituzionale.

Il rinvio è frutto di una decisione condivisa dalla presidente di giunta, dal presidente uscente Irto e dal capo dell’opposizione (il miglior perdente), Callipo. Decisione presa quasi in sordina, a poche ore dalla campanella d’avvio, con motivazioni dettate dall’emergenza sanitaria, generale e specifica all’occasione, alla quale per altro si era andata alzando un’adeguata diga organizzativa: lo streaming della diretta, il contingentamento degli ingressi in aula, uno spazio esterno per la stampa. Era proprio il precipitare della situazione sanitaria a dover suggerire invece la puntuale convocazione dell’Assemblea e il rapido svolgersi delle votazioni, dedicate esclusivamente alle nomine apicali. Il problema vero è che all’appuntamento la politica regionale tutta, ma in particolare quella uscita vincitrice dal voto, è giunta impreparata, per cui il dibattito d’aula e i successivi scrutini si sarebbero trascinati secondo il solito copione bizantino e incomprensibile ai più, questo sì in contrasto con la drammaticità del momento.

Compressa dalla difficile realtà sanitaria, Santelli usufruisce così di un rinvio che le consentirà di affrontare più agevolmente i nodi politici che non è riuscita a sciogliere in tempo utile per le date programmate: l’elezione del presidente del Consiglio e la composizione definitiva della Giunta, incombenze tra loro indipendenti sul piano formale ma assolutamente conseguenti su quello politico. Per di più, l’assenza della massima rappresentanza elettiva calabrese in un momento cruciale per l’intera società, con l’evidenziarsi del drammatico vuoto strutturale e umano della sanità conseguente a più di un decennio di tagli lineari e indiscriminati, non fa che confermare la tendenziale insignificanza della politica calabrese e della sua subalternità dalle decisioni prese in sua supplenza.

Se il Consiglio regionale non dà prova di sé – e non solo prova ma anche segno di vita – nel momento in cui più servirebbe vederlo e sentirlo partecipe delle difficoltà in atto, se non ora, quando?