Coronavirus e Amc, Costanzo: “Ci rimettono i lavoratori part time”

“Nel periodo nel quale l’epidemia del coronavirus impone la chiusura di cinema e di teatri a rimetterci il prezzo del biglietto sono i lavoratori Part Time dell’Azienda che da 13 anni aspettano una stabilizzazione definitiva. Ho voluto avere contezza di ciò che andava in scena al ‘Teatro della Amc’ prima di andare sulla stampa“. A scrivere è il consigliere comunale di Catanzaro Sergio Costanzo.

“Invito pubblicamente il sindaco Sergio Abramo – spiega Costanzo – a prendere consapevolezza del costo economico che l’Amc dovrebbe sostenere per poter dare seguito alla trasformazione del contratto Part Time a Full Time di tutti i lavoratori, nessuno escluso.

Lo invito a dare seguito all’accordo sottoscritto e approvato da tutto il consiglio Comunale (me compreso), e porre fine a questo gioco al massacro compiuto sulla pelle di questi lavoratori e delle loro famiglie.

Bisogna procedere con immediatezza all’applicazione dei sacrosanti contratti ai lavoratori e se, i due Manager hanno bisogno di concretizzare questo passaggio mi dichiaro disponibile, a titolo gratuito, a dare loro il mio supporto.

Anticipo che nelle prossime ore formalizzerò la richiesta di accesso agli atti in modo specifico alla Società Partecipata per avere contezza di alcuni elementi a mio avviso cruciali per la definizione della problematica.

Contestualmente invierò un esposto nei confronti dell’Azienda considerato che i due Manager e il responsabile anti corruzione e trasparenza, il Marco Correggia non hanno fornito entro i termini di legge l’accesso agli atti relativi alle determine dell’amministratore Unico”.