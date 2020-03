Cardamone: ‘Elezione Tallini conferma storica centralità politica di Forza Italia in Calabria’

“Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni a Domenico Tallini, coordinatore provinciale di Forza Italia, eletto presidente del Consiglio regionale della Calabria. La massima assemblea potrà da oggi avvalersi di una guida esperta e autorevole, una scelta compiuta a larga maggioranza dai componenti di Palazzo Campanella e frutto di un’ampia condivisione politica”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Forza Italia Ivan Cardamone.

‘Nell’intraprendere questo nuovo percorso che lo vedrà rivestire un ruolo apicale – prosegue Cardamone – sono certo che Tallini saprà mettere la sua personale esperienza, maturata in lunghi anni di militanza politica, a servizio di tutta la Calabria. Al tempo stesso, la sua figura rappresenterà una garanzia anche nei rapporti con la città di Catanzaro, nel riconoscimento delle ruolo e delle funzioni del Capoluogo di Regione. Il neo presidente del Consiglio regionale – si legge ancora nel comunicato – porterà con se in dote anche il bagaglio di esperienze e di valori del suo partito, Forza Italia, che vede oggi riconosciuta la propria storica centralità politica, nell’ambito del centrodestra, nelle più alte istituzioni regionali. Un partito che ha fatto dell’operatività e dell’attivismo il proprio identikit, ben incarnato dalla Governatrice Santelli che con coraggio e responsabilità sta spendendo tutte le sue forze per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Inoltre, con l’elezione di Tallini andrà a rafforzarsi la rappresentatività politica di Forza Italia tutti i livelli istituzionali, dando ulteriore impulso anche alle sinergie con il Comune e la Provincia di Catanzaro dove il ruolo del partito è già ben consolidato. Al neo presidente vanno, dunque – conclude Cardamone – i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.