Coronavirus: vicepresidente Calabria, “Studenti non ripartite”

“Nel momento piu’ buio, della preoccupazione, dell’ansia e della paura, molti di voi sono tornati in Calabria. Quando questa emergenza sara’ passata non partite, restate. In Calabria si sta bene”. Sono parole del vice presidente della Regione, Nino Spirli’. “Lo dico ai giovani universitari. Sono circa 30 mila – spiega – i nostri studenti fuori sede che, ogni mese, portano fuori dalla nostra regione circa 30 milioni di euro. Tutti soldi sudati in Calabria e spesi altrove per il mantenimento. Soldi che prosegue Spirli’ – potrebbero rimanere qui, nella nostra terra. Le nostre universita’ non hanno niente da invidiare alle universita’ delle altre regioni. Restate in Calabria, riflettete sulla possibilita’ di studiare qui. Il mio invito e’ rivolto anche a tutti gli artigiani emigrati. Ora che siete tornati restate! Rimettete in piedi le vostre attivita’ nella vostra terra. Se il terrore per il coronavirus vi ha spinto a fare ritorno a casa, ritenendo questa terra un paradiso, (e i numeri ci danno ragione) vi prego di pensarci: restate qui e aiutate voi stessi, la vostra famiglia. Il tempo c’e’. Riflettete sull’opportunita’ di rimanere. Se la Regione vi puo’ dare una mano… Beh, lo faremo! Rifletteremo insieme. E’ un invito – conclude – fatto col cuore”. (AGI)