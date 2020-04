Regione Calabria: bilancio in Consiglio, manovra da 7,5 miliardi

Una manovra da circa 7,5 miliardi, con soli 767,1 milioni di risorse autonome. Sono questi i numeri piu’ significativi del Bilancio di previsione della Regione Calabria per il triennio 2020-2022 approvato dalla Giunta lo scorso 9 aprile e depositato oggi in Consiglio regionale per la discussione e l’approvazione finale. Nella relazione tecnica allegata al documento contabile, varato dall’esecutivo su proposta dell’assessore regionale Franco Talarico, si evidenziano, in premessa, le problematiche che la Giunta regionale affronta con il bilancio, tra cui l’emergenza coronavirus e l’esigenza di sanare le criticita’ evidenziate nel giudizio di parifica del Rendiconto 2018 della Regione da parte della Corte dei conti, in particolare quella non corrispondenza tra i crediti vantati dall’ente e i debiti dei Comuni in tema di in tema di rifiuti e acqua. (Agi)