Primo Maggio, Abramo: “Il mio pensiero soprattutto a sanitari e medici”

Quest’anno é un Primo Maggio diverso da commentare – scrive il sindaco Sergio Abramo – perché il Covid-19 ha messo tutto il mondo davanti a sfide difficili e inedite, anche per quanto riguarda il lavoro Il mio primo pensiero va a tutti i medici e ai sanitari che lavorano in prima linea e si sono sacrificati per la vita altrui. Alle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza sulle nostre strade. Agli operatori dell’informazione che, 24 ore su 24, ci aggiornano costantemente sull’emergenza sanitaria.

La pandemia ha costretto tutti a fare i conti con un lavoro che ha cambiato forma, che si é reinventato o, purtroppo in molti casi, si é dovuto fermare. Il mio pensiero va anche a tutti coloro che devono trovare o ritrovare un lavoro. L’impegno delle istituzioni deve essere quello di sostenere la ripresa di tutte le attività economiche. Per questo motivo serve uno sforzo immediato e straordinario del Governo per dare nuovo slancio alla nostra economia.

Uniti, con grande senso di responsabilità, verso una ripartenza che abbia come priorità il rilancio occupazionale in Calabria e in tutto il Paese.