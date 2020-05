Santelli: polemiche senza fine con il governo

Jole Santelli colora sempre più politicamente la sua esperienza di giunta regionale. Non che ci fosse dubbio alcuno, anche prima dell’impennata tensionale che ha fatto seguito alla famosa ordinanza annullata dal Tar Calabria. A ben vedere tutto discende dalla sua stessa candidatura, nei modi con i quali è avvenuta, per diretta investitura di Silvio Berlusconi del quale l’ex sottosegretaria è da sempre fedelissima, candidatura che l’ha proiettata all’improvviso, forse inaspettatamente anche a lei medesima, dallo scenario nazionale a un più ristretto ma ambito regionale. È presumibile che, nell’accettare, Santelli abbia sottostimato la gravosità dell’impegno che andava assumendo, pensando di poterlo gestire se non proprio a mezzo tempo, quantomeno non nelle modalità esclusive e totalizzanti nelle quali si è dovuta immedesimare in funzione dell’emergenza sanitaria scoppiata proprio all’inizio della sua presidenza. Prova ne sia l’affermazione dal sen sfuggitale di voler gestire la responsabilità di governo a metà tra Roma e Catanzaro. È questo residuo di volontà compressa e inespressa a fungere da motore all’evidente interventismo nazionale e antigovernativo che la presidente giustifica in nome di una Calabria laboriosa e desiderosa di tornare alla normalità in presenza di parametri epidemiologici incoraggianti. Sennonché tempistica degli atti assunti e circostanze concomitanti indirizzano verso un approfondimento del solco polemico instaurato con il governo centrale e non certo per volontà del presidente Conte o di qualche suo ministro.

Erano passati solo pochi minuti dalla sentenza della giustizia amministrativa e dalle sue motivazioni ed ecco la presidente Santelli emanava un’altra ordinanza, meno clamorosa della precedente ma a quella allineata. Poche ore dopo eccola firmare insieme ai presidenti di Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto, tutti rigorosamente di centro destra, la richiesta di un incontro urgente con il governo “al fine di avere assoluta certezza che le linee Inail per le riaperture siano disponibili entro mercoledì e che dal 18 maggio ogni territorio possa consentire la ripartenza. Una prospettiva che, qualora fosse disattesa, porterà ad agire autonomamente”.

Al di là delle motivazioni che possono essere condivisibili o meno, la firma apposta è un altro mattoncino che Santelli apporta al muro della ribalta nazionale sul quale è riuscita a risalire, altezza alla quale probabilmente le era difficile rinunciare e nella quale si trova a suo miglior agio. Nel campo comune per il cui governo è stata eletta, la presidente Santelli deve viceversa ancora dare prove convincenti. L’unico provvedimento portato a termine e non obbligato, quale invece è il bilancio fatto approvare in Consiglio, i due strumenti finanziari del ”Riparti Calabria”, ha avuto una gran messe di commenti positivi. Ma solo da un lunghissimo elenco di assessori, consiglieri, parlamentari e politici tutti rigorosamente di centro destra. Nessuno ha voluto o potuto mancare all’appello dei tessitori di incondizionate lodi, finanche la molto tecnica ed eterea assessora Savaglio. Da parte delle categorie interessate, artigiani, commercianti, piccoli industriali numerose, invece, le riserve e le prese di distanza, anche per l’asserita e non comprovata concertazione delle misure, oltre che nel merito: per la farraginosità delle condizioni di accesso ai benefici, per la loro consistenza, per l’arbitrarietà dei limiti di fatturato.

Insomma: mentre la presidente Santelli calca con sicurezza le scene della politica e dei media nazionali – ultimo l’intervento ieri sera a Non è l’Arena, dove tutti si chiamavano per nome (Jole, Massimo, Alessandro, Myrta, Nunzia), si davano del tu e e si parlava anche di mariti (della Nunzia) assenti – in campo regionale non ha ancora trovato corrispondente dimensione operativa. La validità di “Riparti Calabria”, se è vera, si dimostrerà da sé. E non per i peana di parte che, invece, fanno presagire il timore opposto, come a supportare una iniziativa che, per reggere, ha bisogno del cemento verbale.