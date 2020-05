In Comune si ragiona sui dehors. Dalla Regione ancora nessuna determinazione in materia

Dehors, in particolare, di questo si è parlato oggi in Comune. Il lavoro, avviato dall’amministrazione comunale, sulle misure “salva estate” riguarda tanti aspetti, tra cui le aree esterne alle attività di ristorazione. Bisognerà, invece, aspettare ancora per capire le determinazioni della Regione Calabria in materia. Nella seduta di oggi del Consiglio regionale, Filippo Mancuso (consigliere regionale e comunale) ha illustrato la proposta di ampliare, per l’anno 2020 lo spazio disponibile ai lidi del 30% per ovviare al distanziamento sociale. Dopo una sospensione di qualche minuto chiesta da Bevacqua (PD) e le richieste di delucidazioni dopo delle opposizioni, la proposta è stata rinviata alla prossima seduta del Consiglio regionale. Il presidente dell’assise, Mimmo Tallini, ha garantito massima celerità sull’iter.