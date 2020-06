Ipotesi ridimensionamento Aritmologia interventistica Pugliese-Ciaccio, consiglieri comunali: intervenire subito

Con una mozione diversi diversi comunali chiedono al sindaco Sergio Abramo e al presidente del consiglio comunale di Marco Polimeni di intervenire contro la paventata riduzione del servizio di Aritmologia interventistica che viene svolto all’interno dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio presso la SC di Cardiologia UTIC è diventato un punto d’eccellenza a circa venti anni il non solo regionale, ma nazionale, con circa mille procedure all’anno ad incremento progressivo.

“La stessa struttura – si legge ancora nel documento firmato da un nutrito gruppo di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione- genera attività di ricerca con numerose pubblicazioni dei medici che vi operano all’interno, condividendone il virtuoso lavoro. Alla struttura di Aritmologia è stata riconosciuta nel corso degli anni una grande mole di lavoro supportata da servizi di eccellenza che oltre a diventare punto di riferimento per i cittadini catanzaresi , hanno permesso alla regione Calabria di ridurre notevolmente la migrazione sanitaria verso il centro e nord d’Italia, attraendo nel contempo, come già detto, pazienti provenienti da altre regioni.

Oggi, nonostante i comprovati risultati, si profilano problemi di natura organizzativa che possono portare ad uno sconvolgimento delle attività da sempre erogate dalla suddetta struttura, con il rischio di perdere un servizio fornito fino alla data odierna in modo eccellente.

Si ricorda inoltre che , “negli anni la stessa Azienda ha sempre sostenuto che il rimborso DRG (pesato e non effettivo) proveniente dalla stessa struttura è uno dei più remunerativi dell’intera Azienda Ospedaliera, ed un eventuale calo delle procedure interventistiche porterebbe a una riduzione del rimborso economico aziendale”. L’intervento al sindaco e al presidente del Consiglio è richiesto “vista, l’importanza di tale servizio, e soprattutto la preoccupazione esternata da numerosi cittadini in merito ad una paventata riduzione e o modifica dello stesso, che offre alla cittadinanza tutta un punto di rifermento e di sicurezza in materia sanitaria; l’Amministrazione, considerato l’incessante lavoro che la stessa ha svolto in materia sanitaria negli ultimi anni”.