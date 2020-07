Catanzaro, Concolino risponde all’ex assessore regionale Robbe e punta il dito sulla “sua” riforma del Welfare

“Dispiace constatare che l’ex assessore regionale alle politiche sociali, Angela Robbe, forse trascinata dal dibattito esclusivamente politico sulla Catanzaro del dopo Abramo a cui ha preso parte, si sia lasciata andare a dichiarazioni che non tengono conto della realtà dei fatti”. E’ quanto ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro Lea Concolino rispondendo alle dichiarazioni dell’ex assessore regionale al Lavoro e Welfare, Angela Robbe.

“Sento, dunque – ha spiegato la componente di Giunta – la necessità di precisare, innanzitutto, che sul sociale il Comune di Catanzaro, in qualità di ente capofila, si sia impegnato nel programmare e spendere tutto quello che era nelle capacità e nelle possibilità dell’ente, a fronte delle risorse finanziarie e umane disponibili. Una spesa che, senza scendere nel dettaglio tecnico, è ben più alta di un milione di euro come indicato dall’ex assessore. E’ utile, poi, chiarire che la somma da lei citata di 20 milioni di euro fa riferimento in maniera indistinta a tutte le erogazioni previste per le politiche sociali, risalenti a diversi anni addietro, di cui per la maggior parte si tratta di fondi non regionali – Pon Sia (4milioni circa) e Pac Ministero Interno (oltre 6milioni) – e di trasferimenti per 5 milioni, stanziati solo di recente, per le strutture socio-assistenziali.

Il vero punto in questione, che la Robbe si è ben guardata dal trattare, riguarda invece le accertate difficoltà che gli enti locali avrebbero nel dare attuazione al processo di riforma del welfare da lei incardinato. Non è, infatti, ammissibile che la quota di spesa dei servizi sociali, prevista a carico degli utenti ed eventualmente da questi non pagata, debba essere addebitata ai Comuni determinando così conseguenze devastanti e imprevedibili per i bilanci degli enti.

E’ per tale motivo che l’amministrazione si è opposta fermamente a tale disegno nelle sedi giudiziarie, e su questo rassicuriamo l’ex assessore che l’ente da tempo non ‘paga’ avvocati, potendo contare sui propri legali interni che hanno già fatto valere le ragioni del Comune rispetto all’originario disegno di riforma, sia in primo che in secondo grado. Una posizione che abbiamo continuato a sostenere per scongiurare il rischio che una riforma mal concepita possa andare a incidere negativamente proprio sulle fasce più deboli, atteso che l’impianto è di fatto rimasto immutato anche sotto l’egida dell’ex assessore Robbe. Del resto è recente la lettera con cui il presidente della Consulta delle Autonomie Locali, Francesco Mundo, ha chiesto ufficialmente che l’attuazione della riforma venga differita in quanto i termini sono “assolutamente non congrui rispetto alle attività da delegare” e in presenza di “elementi in forte contrasto con la legislazione in materia di decentramento amministrativo”. In questo dibattito sarebbe stato più opportuno che l’ex assessore, all’epoca in cui era in carica, avesse tenuto presente le reali condizioni in cui versano i Comuni e il Terzo settore, pianificando un processo graduale di riforma da non varare a fine legislatura”.