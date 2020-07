Fondi agroalimentare, Parentela: ‘Ottima opportunità per le imprese’

«Dal prossimo giovedì 30 luglio, sulla piattaforma on line del ministero dello Sviluppo economico si potrà presentare la domanda di partecipazione al bando “Macchinari innovativi”. La registrazione alla piattaforma è invece possibile da subito». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, della commissione Agricoltura, che spiega: «Si tratta di un’ottima opportunità per le imprese, anche del settore agroalimentare, di ricevere agevolazioni per progetti di trasformazione tecnologica e digitale e di transizione del settore manifatturiero verso l’economia circolare. In proposito abbiamo messo a disposizione ben 265 milioni di euro per le micro, le piccole e le medie imprese e le reti d’impresa delle regioni meridionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia». «Questo stanziamento è molto importante – prosegue il deputato del Movimento 5 Stelle – per le imprese agroalimentari del Sud Italia, tra cui quelle calabresi, che attendevano da tempo un provvedimento così moderno, soprattutto in questa delicata fase determinata dal Covid. Gli investimenti finanziabili andranno dai 400mila ai 3 milioni di euro. Abbiamo pensato – conclude Parentela – ai bisogni delle imprese agroalimentari, che possono dunque affrontare al meglio le nuove sfide che l’Unione europea, a partire dal Green Deal, ci pone dinanzi per lo sviluppo sostenibile».