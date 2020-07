Cardamone: ‘Catanzaro sostiene la candidatura di Tropea a Capitale italiana della cultura 2022’

“Catanzaro, come Capoluogo della Calabria, sostiene in maniera convinta la candidatura di Tropea a Capitale Italiana della Cultura 2022 ed è pronta a mettere in campo un fitto programma di eventi di grande spessore che si integri e completi quello che potrebbe svolgersi nella perla del Tirreno”. Lo afferma l’assessore alla Cultura e al Patrimonio, Ivan Cardamone. “Catanzaro, in altre parole, può diventare sponsor primario dell’evento e calamitare una buona parte dell’indotto turistico e culturale che potrebbe esserci a Tropea, arricchendo l’offerta complessiva. Bene ha fatto il Consiglio regionale della Calabria, su iniziativa del presidente Mimmo Tallini, a sostenere all’unanimità la candidatura di Tropea. E’ giunta l’ora di mettere al bando i campanilismi e lavorare tutti assieme per una Calabria migliore. Catanzaro – come già anticipato con una delibera della giunta comunale – mette a disposizione del progetto le sue storiche rassegne, i suoi eventi, le sue strutture come il Politeama e il San Giovanni, le sue realtà culturali. Così assolve al suo ruolo primario di Capoluogo della Calabria, non una città che si chiude in sé stessa, ma una città che diffonde modelli positivi e che viene riconosciuta da tutti quale faro direzionale della Regione”.