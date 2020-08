Consiglio Comunale, salta la prima convocazione. Appuntamento a giovedì

Si farà in seconda convocazione la seduta del Consiglio Comunale convocata per oggi in prima. L’appuntamento è per il 6 agosto alle ore 9. Ventitré i punti all’ordine del giorno tra cui l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019; la variazione al bilancio di previsione 2020-22 e relativi allegati a seguito dell’avviso pubblico del Miur per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza covid-19.

Ed ancora: l’assegnazione di destinazione relativa al suolo sito in via Izzi de Falenta, località Tiriolello; modifiche ed integrazioni al Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del commissario prefettizio nel 2012. Infine saranno trattate diciassette pratiche relative a riconoscimento di debiti fuori bilancio.