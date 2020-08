Incontro tra le delegazioni di Pd, Psi ed Italia Viva. Si è parlato delle periferie di Catanzaro

Le periferie di Catanzaro al centro dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra delegazioni del PD, PSI e ItaliaViva. I tre partiti – si legge in un nota stampa – hanno discusso su come avviare una progettualità comune per dar vita ad una nuova e moderna idea di città. Tra i vari interventi, i componenti delle delegazioni, si sono soffermati su varie questioni politiche cercando di condividere il metodo e i vari punti di vista con l’obiettivo di arrivare ad una sintesi comune.

E’ emersa la totale convergenza sulle finalità concordate e sulla necessità di ridare slancio alle attività dei rispettivi partiti, anche con la condivisione di eventuali azioni politiche comuni. Durante il confronto, l’attenzione si è soffermata soprattutto sul contesto territoriale e sulla necessità di intervenire su tutte quelle zone della città di Catanzaro che non trovano spazio nell’agenda politica cittadina troppo spesso concentrata solo su alcuni quartieri.