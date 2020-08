Pitaro presenta una mozione sulla “strada che non c’è”

Il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo misto) dopo l’incontro a Decollatura con il comitato “La Strada che non c’è” – sottolineando «l’importanza di colmare in Calabria e soprattutto nelle aree interne il forte deficit infrastrutturale, specie ora che l’Europa si accinge a destinare ingenti risorse per la ricostruzione del sistema economico italiano» – ha presentato in Consiglio regionale una mozione sulla strada di collegamento delle province di Catanzaro e Cosenza.

Con la mozione, «che spero possa essere discussa e approvata nella prossima seduta del Consiglio regionale», Pitaro chiede che la Giunta si impegni a riprendere il dossier che riguarda la strada in questione e ad assumere un impegno politico serio, concreto ed effettivo – anche interloquendo con l’Anas e il Governo e chiedendo l’inserimento della detta infrastruttura nel Piano del Governo – affinché molti comuni dell’entroterra centrale della Calabria vengano sottratti dall’isolamento e sollevati dalla triste problematica dello spopolamento.