Morto Tonino Lioi: “Addio a un uomo generoso”

“Ci stringiamo intorno al dolore della famiglia di Tonino Lioi per la sua improvvisa scomparsa”. Lo scrive il direttivo del Circolo “Almirante” del quartiere Lido di Catanzaro. “Tonino Lioi verrà ricordato per la sua bontà e per la sua disponibilità da tutta la comunità, ad iniziare da quella della suo paese nativo Squillace a quella dove ha vissuto nella Marina di Catanzaro. Tonino Lioi – scrive il Circolo di FdI – lo ricorderemo sempre per il suo essere orgogliosamente di destra come amava ricordare il ogni circostanza, iscritto al Movimento Sociale Italiano da ragazzo e poi consigliere circoscrizionale di Alleanza Nazionale nel quartiere Lido.”

Tallini: Tonino Lioi era un amico generoso e altruista, un professionista sempre disponibile e sensibile, pronto ad ascoltare gli altri e a farsi carico delle problematiche di una collettività anche per i ruoli istituzionali che ha ricoperto negli anni per la sua esperienza in politica. La nostra conoscenza e amicizia si è saldata nel tempo con la condivisione di un percorso comune. È stato più volte consigliere di questa città e votato da tantissima gente che lo stimava per la sua disponibilità e le enormi capacità umane. La generosità dell’amico Tonino costituisce esempio di un uomo dedito alle istituzioni e alla vita sociale la cui attività era accompagnate anche da una grande passione per la vita politica.