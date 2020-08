Provincia di Catanzaro: nuovo ingresso nello staff del presidente

E’ stato conferito a Luigi Chirizzi l’ incarico di funzionario amministrativo per la collaborazione nell’ ufficio di staff del presidente della Provincia Sergio Abramo. Per come si evince dal decreto di nomina si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, part-time al 50% con durata prevista fino al completamento del mandato presidenziale.

Gli obiettivi e le funzioni previste sono il supporto all’attività di rappresentanza, assicurando il collegamento con i settori e uffici dell’ente, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del presidente e le attività dei settori; la collaborazione ai fini dell’attività con gli Enti Locali del territorio; l’ assistenza all’attività di relazione con le autorità civili e militari del territorio; il supporto all’attività connesse al cerimoniale e il sostegno alle attività dello staff del presidente.