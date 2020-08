Comunali Taverna: si ricandida il sindaco uscente Sebastiano Tarantino

Ora è ufficiale: Sebastiano Tarantino si ricandida per la carica di primo cittadino di Taverna.

Il giovane sindaco della comunità di Mattia Preti ha fugato pochi giorni fa ogni dubbio e non senza motivazioni: “Abbiamo lavorato tanto e bene– argomenta Sebastiano Tarantino, laurea in scienze dell’amministrazione- in cinque anni di mandato amministrativo, sia in termini di risultati ottenuti sia per iniziative culturali proposte. Siamo pronti per consultazioni del 20 e 21 settembre. La lista avrà lo stesso nome e lo stesso simbolo del 2015 ovvero “Insieme per il bene comune”.

Grazie a chi c’era anche nel 2015, grazie a nuovi. Grazie a chi non c’è più: Aurelia Parrottino. Sarà degnamente rappresentata dalla figlia Carmen Vero. Grazie a Quinto Caloiero, Rosario Amelio e Antonio Badolato: continueranno a lavorare con noi.”

Concorreranno per uno scranno del civico consesso di Taverna gli aspiranti consiglieri: Carmen Amelio, Clementina Amelio, Carmine Angotti, Giuseppe Canino, Giuseppe Gigliotti, Salvatore Lia, Giuseppe Pascuzzi, Nicola Urzetta, Vladimir Vavalà, Carmen Vero.