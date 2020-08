Elezioni Soverato, Tansi getta la spugna: vince ancora il Put

Con significativo acronimo lo chiama PUT, Carlo Tansi, il Partito Unico della Torta, la compagine trasversale e ineffabile che impedisce di volta in volta al suo Tesoro Calabria di agire nell’agone politico. Prima alle regionali di gennaio, quando per un pelo non ha raggiunto il quorum di rappresentanza in Consiglio. Adesso a Soverato, dove, in vista delle amministrative del mese prossimo, Tansi aveva pensato di schierare ai nastri di partenza Antonello Gagliardi come candidato sindaco e il suo movimento civico come espressione di un movimento dal basso capace di convogliare le pretese istanze di rinnovamento e di trasparenza.

Sembrava fatta per Gagliardi, politico di ormai lungo corso, protagonista della vita politica della “perla ionica”, sempre in posizione battagliera e sempre, nonostante i continui sforzi, impossibilitato a rendere attuabili i suoi disegni amministrativi.

Sennonché ieri sera, nell’assemblea del movimento tenuta nella sede cittadina qualcosa è andato storto, tanto da indurre lo stesso Tansi ad annunciare, prima con un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook e subito dopo con un comunicato stampa, l’ormai consueto, ma sempre sorprendente, getto della spugna.

“Ho tentato con tutto il cuore e la passione che mi contraddistingue – scrive l’ex capo della Protezione civile calabrese – di costruire a Soverato una lista civica del Movimento Tesoro Calabria che potesse competere alle prossime elezioni comunali e soprattutto potesse contrastare lo strapotere politico consolidato negli anni. Purtroppo mi sono sbagliato. Ieri da Diamante ho raggiunto Soverato e durante una riunione aperta a tutta la cittadinanza – quando si è trattato di scegliere persone e candidati liberi e senza timori reverenziali nei confronti dei nuclei di potere consolidati – ho constatato una forte resistenza da persone che avrebbero preferito una linea più morbida e accomodante alla rispetto alla linea politica dell’attuale maggioranza. Insomma ho detto decisamente NO alla costruzione di una sorta di lista civetta piegata ai potenti di turno! E con me non ci sta Tesoro Calabria perché é un movimento civico libero che ha dimostrato con i fatti di volere spazzare via Il Partito Unico della Torta e i sistemi di potere a esso collegati”.

Pensare che le idee per il rilancio di Soverato Tansi e Gagliardi sembravano averle in tasca e ancor prima in mente. Soverato, dalle immense potenzialità turistiche, non è riuscita, secondo Tansi, a scrollarsi di dosso l’etichetta frizzante ma ristretta di “discotechificio”,

Ebbene, “con grande rammarico” Tansi deve constatare che “Soverato ancora non è pronto al cambiamento. Continuerà a rappresentare un tesoro inestimabile ma inespresso, con un turismo disordinato, massificato, concentrato in pochi giorni all’anno e a costituire una fucina di rapporti clientelari tra i nuclei di potere e i cittadini… Cittadini che da 30 anni – tra le tante cose – aspettano un piano regolatore che possa pianificare una gestione ordinata e razionale di uno dei paradisi naturali d’Italia…. Mi corre l’obbligo di ringraziare il battagliero Antonello Gagliardi per la sincera vicinanza che mi ha mostrato nel tentativo di costruire a Soverato una lista veramente libera”.

Nessuna paura, però: “Tesoro Calabria – rassicura l’ex competitor di Santelli e Callipo – continuerà comunque ad affermare – con energia, passione e competenza – le idee del rinnovamento reale dei territori in altri ambiti comunali”.