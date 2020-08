Farmacia territoriale Asp di Lido, Ursino: “Trovare al più presto soluzione dignitosa”

Dichiarazione del consigliere comunale Antonio Ursino (Catanzaro da Vivere).

“Sono sempre di più le segnalazioni di criticità provenienti dai cittadini che si recano alla farmacia territoriale di Asp nel quartiere Lido. La sede di via Sebenico, a giudicare anche dalle foto pubblicate su social e mezzi di informazione, risulta infatti inadeguata a ricevere pazienti che soffrono di gravi patologie e che necessitano di prelevare i farmaci salvavita presso il punto assistenziale. Nel piazzale spesso si accumulano rifiuti di ogni genere e non ci sono locali adibiti all’accoglienza degli utenti all’interno della struttura.

Questa situazione costringe i pazienti e i loro familiari a sostare sulla strada, in attesa del proprio turno, esposti alle intemperie sia d’estate che di inverno. Nonostante i numerosi appelli, credo si sia arrivati ad un punto di non ritorno e che si debbano adottare delle soluzioni immediate per venire incontro ai bisogni delle fasce più in difficoltà. Il diritto alla salute e all’assistenza si deve praticare anche garantendo un’accoglienza dignitosa a chi soffre. Nell’auspicio che dall’Asp possano arrivare delle risposte concreti, anche attraverso qualche piccolo accorgimento in termini logistici e organizzativi, si potrebbe ricorrere, per i casi più urgenti e difficili, anche ad un servizio di consegna dei farmaci a domicilio. L’amministrazione comunale potrebbe anche essere da supporto grazie alla rete di volontariato che è stata sperimentata con successo durante l’emergenza covid per l’assistenza alla popolazione. Con la collaborazione e la giusta sensibilità istituzionale si possono e si devono superare gravi disagi divenuti insostenibili per la cittadinanza”.