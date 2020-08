Matteo Salvini torna a Catanzaro. Lunedì appuntamento al Miraya in località Giovino

L’appuntamento è fissato per lunedì 24 agosto alle ore 15 al Miraya stabilimento balneare in località Giovino a Catanzaro.

Sarà questa la location della nuova tappa di Catanzaro del tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini che in queste settimane è impegnato per l’Italia in vista delle Elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre.

Secondo quanto si è appreso l’ex ministro dell’Interno parlerà in questa occasione anche delle problematiche relative ai locali della movida chiusi dal 16 agosto per l’emergenza Coronavirus. Potrebbe essere presente all’incontro il consigliere regionale catanzarese in quota Lega, Filippo Mancuso.