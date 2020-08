Nasce il movimento politico “Insieme per Soverato”

“In un momento di appiattimento politico e di mancanza di alternative all’attuale amministrazione comunale – si legge in una nota stampa – abbiamo deciso di dare vita ad un nuovo percorso condiviso da un gruppo di persone e basato sulla comune idea di dare a Soverato la possibilità di scegliere.Una scelta importante tra un passato recente fatto di opere “ordinarie” in attesa di uno sviluppo straordinario della Città e un passato remoto fatto dai soliti oppositori incapaci di avere una visione reale della cosa pubblica se non come occasione per una sistemazione “stabile”.

La politica non è personalismo ma capacità di lavorare assieme per il bene di un territorio e da questo assunto è nata in noi la volontà di metterci Insieme per Soverato senza nessun secondo fine e consapevoli di dover sacrificare tempo alle nostre professioni ed alla nostra vita privata.Non è stato semplice comporre la lista, abbiamo constatato come ci sia grande disaffezione e diffidenza verso la politica, ma proprio questo ci ha spinto a non arrenderci ed a lavorare con entusiasmo e determinazione.

Finalmente a 2 giorni dalla presentazione delle liste siamo ormai pronti a presentare il nostro progetto. Sfrutteremo al massimo i 30 giorni di campagna elettorale per far capire alla cittadinanza che un’alternativa valida esiste”.