Pd, primo incontro per la neo segreteria provinciale di Catanzaro

Si è tenuto ieri, giovedì 20 agosto nella sede del Circolo di Pontegrande-Catanzaro Nord il primo incontro della neo Segreteria provinciale del Pd di Catanzaro. Nonostante il periodo festivo erano presenti quasi tutti i componenti invitati dal Segretario Gianluca Cuda e con la presenza del presidente l’assemblea provinciale Michele Drosi. Tanti i temi affrontati con una particolare attenzione al momento critico che l’Italia e i suoi territori stanno affrontando: nelle parole del segretario provinciale, richiamata da tutti gli altri interventi, la grande preoccupazione per l’epidemia in corso ancora non spenta, l’emergenza sanitaria in tante parti del Paese, i tanti e troppi morti che hanno decimato, soprattutto al nord, intere generazioni.

Accanto all’emergenza sanitaria, la non meno drammatica emergenza economica che vede una parte consistente del Paese, delle forze produttive e professionali, perdere peso e consistenza sociale, con gravi conseguenze del loro potere di acquisto e della perdita di lavoro. Il rischio serio è che ci si possa trovare di fronte ad una insostenibile questione sociale ed a un conflitto bruciante. Da tale analisi, la necessità e l’urgenza che il Pd nazionale e le sue organizzazioni territoriali, siano focalizzate su queste emergenze, tra la gente e nelle Istituzioni, per far uscire il Paese da questa difficile e inedita situazione.

La costituzione della segreteria provinciale del Pd di Catanzaro, “colma un vuoto” e, nelle parole di Gianluca Cuda “offre un contributo per un rilancio politico del partito nelle nostre comunità”, e il taglio che si è voluto dare nei suoi componenti, è quello“ dell’inclusivita’ e della non appartenenza nei suoi componenti a cordate e filiere ma piuttosto a competenza e rappresentanza sui territori “.

Nei prossimi incontri di segreteria si è deciso ad allargare la partecipazione e saranno invitati il Segretario cittadino di Lamezia Terme, Antonio Sirianni, e il portavoce del Coordinamento Cittadino di Catanzaro, Salvatore Passafaro, che ha avuto il compito di accompagnare il partito della Città di Catanzaro nell’imminente congresso che si svolgerà nelle prossime settimane.

In tutti gli interventi che si sono succeduti, è emersa la necessità di riaffermare l’autonomia della politica e del partito attraverso una incalzante iniziativa sul territorio mirata a liberare le tante energie e risorse umane a disposizione, in una logica di trasparenza e di responsabilità rimuovendo quelle zone d’ombra che nel tempo, hanno indebolito e cristallizzato, la nostra organizzazione.

Nei primi giorni di settembre, sarà convocata la Direzione Provinciale per la presentazione della Segreteria provinciale e la definizione delle prossime scadenze politiche.

Di seguito i componenti la segreteria e le responsabilità politiche loro attribuite:

Benincasa Antonio: Lotta alla povertà e all’emergenza sociale;

Giampa’ Domenico: Enti locali;

Motta Armando: Programmazione Agricola, alimentare, Forestale;

Neri Emanuela: Aree Interne e Pari Oppurtunita’;

Paone Salvatore : Lavoro e Welfare;

Primavera Egidio: Insediamenti del partito sul territorio;

Sacco Elisa: Rapporti istituzionali e Valorizzazione Patrimonio Artistico e Culturale;

Severino Francesco: Politiche Organizzative;

Tomasello Pino: Coordinatore della Segreteria e Aree Urbane;

Villella Aquila: Istruzione e Università;

Vitale Annita Politiche Comunitarie e Culturali per i territori;

Zicchinella Davide: Sanità e Coesione Sociale.