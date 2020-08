Pd, Psi e Italia Viva: ‘Cardamone spieghi perchè non è ancora riuscito a risolvere il problema dell’Archivio di Stato’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire l’intervento del coordinamento cittadino Pd, del Psi Catanzaro e di Italia Viva Catanzaro in replica all’assessore Ivan Cardamone

“Sicuramente l’assessore Cardamone avrà letto una nota stampa diversa di quella da noi pubblicata. La nostra non è stata una ricostruzione di alcunché (per sua fortuna non siamo ancora entrati nel merito, ma lo faremo e magari troveremo il modo di confrontarci anche pubblicamente), bensì abbiamo fatto queste semplici constatazioni. La prima è che l’edificio ex Mattatoio vive in uno stato di abbandono (con annesse auto comunali abbandonate come dimostrano le foto allegate) e la seconda è che l’Archivio di Stato tuttora è senza un’adeguata sede, tant’è che come puntualizzato dalla ottima Direttrice Maria Spadafora una parte del patrimonio documentale si trova addirittura a Lamezia Terme. Allo stesso modo è una semplice constatazione il trasferimento della sede della Soprintendenza ai Beni Culturali a Crotone. Non si capisce quindi a cosa si riferisca la risposta dell’Assessore che non ha in alcun modo spiegato ai cittadini perché dopo 8 anni di amministrazione ancora non è riuscito a rivolvere il problema dell’Archivio di Stato. Peraltro il ruolo del comune è abbastanza chiaro se si leggono i due articoli pubblicati dal IlQuotidiano del Sud a firma di Maria Rita Galati da dove si intuisce la lentezza dell’amministrazione nel velocizzare le procedure utili al trasferimento dell’Archivio che si protraggono da “almeno” 3 anni. Dall’Assessore ci saremmo aspettati una replica di carattere politico (magari con dei tempi certi), invece abbiamo solo letto una serie di velate “giustificazioni” di carattere procedurale tipiche di un tecnico. E’ emerso quindi proprio quello che manca a questo centro destra ovvero una classe politica in grado di fare delle scelte e di prendere impegni specifici con i cittadini e non tediarli con noiose e ripetitive giustificazione in burocratese”.