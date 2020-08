Sestito: “Predisporre pulizia Fiumarella e canaloni”

“Si sente parlare sempre di programmazione dell’Amministrazione Comunale ma purtroppo, tante volte, forse perché distratti dall’enorme mole di lavoro, ci troviamo costretti ad inseguire le emergenze del momento in più campi. Per questo sarebbe opportuno iniziare a pensare al futuro immediato per non arrivare impreparati nella gestione sulle problematiche della città”. E’ quanto afferma la consigliera comunale Raffaella Sestito, appartenente al Gruppo misto.

“Oggi, in piena estate – prosegue – prima che il gran caldo finisca ed arrivino le piogge, sarebbe auspicabile che si provveda ad una pulizia della Fiumarella, per il tratto che attraversa la nostra città, e dei canaloni: in particolare quello che scorre trasversalmente in via Carlo Pisacane in località Giovino, adiacente il liceo scientifico Fermi, e quello in via Lipari. Non semplici erbacce, infatti, ricoprono l’alveo del torrente Fiumarella, ma alberi di alto fusto che, pur senza generare “facili” allarmismi, rischierebbero di provocare danni in casi di pioggia. Stessa situazione critica nei canaloni in via Pisacane e in via Lipari, come segnalatomi da più cittadini.

Per cui, perché non prevenire anziché curare? Sicuramente il Sindaco Abramo e l’assessore al ramo Franco Longo avranno già pensato di predisporre tali interventi di ripristino, ma il mio sollecito vuole essere, per la funzione che svolgo, un input ulteriore affinché tutto si svolga nei tempi opportuni. Tuttavia, ritengo che l’azione amministrativa debba essere costruita passo dopo passo – conclude Raffaella Sestito – ed io, appartenendo di fatto al Gruppo misto ma di estrazione politica del centrodestra, pur non essendo organica alla maggioranza, continuerò a dare ogni contributo per la comunità cittadina”.