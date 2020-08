Fratelli d’Italia alle Amministrative in Calabria, Ferro: “Fatte le scelte più giuste”

“Fratelli d’Italia scende in campo con proprie liste a sostegno dei candidati a sindaco del centrodestra non solo nei capoluoghi Reggio Calabria e Crotone, ma anche in importanti città come Castrovillari – in cui esprimiamo il candidato a sindaco Giancarlo Lamensa -, San Giovanni in Fiore e Taurianova. Ringrazio per l’importante lavoro messo in campo per la definizione delle liste i coordinatori provinciali Denis Nesci (Reggio), Luigi Lirangi (Cosenza) e Michele De Simone (Crotone), i coordinatori cittadini, i dirigenti, l’assessore e i consiglieri regionali, i rappresentanti del movimento giovanile che ho chiesto di coinvolgere nelle candidature”.

E’ quanto afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, che prosegue: “Sono certa che sui territori sono state fatte le scelte più giuste, con l’indicazione di candidati esperti ed altri che possono rappresentare un fattore di novità, tutti accomunati dalla possibilità di portare nelle amministrazioni un contributo di professionalità, di capacità e di responsabilità, e dalla volontà di sposare un progetto politico-amministrativo, quello di Fratelli d’Italia, che dovrà essere caratterizzato dal rispetto di rigorosi principi etici e dall’interesse esclusivo per il bene della comunità.

Un ringraziamento devo rivolgerlo a tutti i candidati che si sono messi in gioco e che hanno deciso di impegnarsi per il bene delle proprie città. A loro un in bocca al lupo per una campagna elettorale nella quale dovranno puntare ad ottenere un consenso trasparente, libero e consapevole. E’ davvero l’occasione per segnare una svolta positiva nelle città calabresi chiamate al voto”.