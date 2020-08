Sono tre le liste presentate ad Andali per le Amministrative del 20 e 21 settembre

Angelo Guzzetti con “Siamo Andali”, Pietro Peta con “Andali Bene comune” e anche una lista di cittadini pugliesi sotto la denominazione “L’ Altra Italia” e con candidata sindaca Rosalba Ferocino.

Non sono mancate oggi, sabato 22 agosto 2020, le sorprese alla presentazione delle liste per rinnovo consiglio comunale di Andali.

Il primo ad annunciare la candidatura è stato il sindaco uscente Pietro Peta. Faranno parte della sua lista “Andali bene comune” gli aspiranti consiglieri: Gaetano Centola, Saverio Costantini, Rossella Fiore, Tommaso Gullì, Antonio Marasci, Stefano Puleo, Rosella Stanizzi, Uguzzoni Maurena.

Arcinote in paese anche le intenzioni dell’ex sindaco di Andali Angelo Guzzetti. Fanno parte della squadra “Siamo Andali” i candidati : Franco Cuda, Antonella Esposito, Mario Grande, Antonio Mazza, Daniela Puleo, Giuseppe Spada, Lorenzo Stanizzi. Ha destato stupore e meraviglia la presentazione, inattesa, di una terza lista sotto il logo “L’altra Italia”. Lista di ispirazione centro destra, sono tutti di Cerignola in Puglia e hanno come rappresentante Rosalba Ferocino. Otto invece i candidati consiglieri di “L’altra Italia”, ancora non sono conosciuti in paese e sono forse imparentati tra loro: Nicola Petronelli, Dibisceglie Ripalta, Giuseppe Petronelli; Simone Petronelli, Domenica Petronelli, Francesca Russo, Antonio Campanaro, Vito Ippolito. Andali si appresta a vivere la sua campagna elettorale tra cose note e cose nuove.