Elezioni comunali a Soverato, esclusa la lista di Sica

Il candidato a sindaco della lista Patto per lo Jonio, Vittorio Sica, annuncia sui social l’esclusione della lista dalla competizione elettorale del 20 e 21 settembre.

“Le motivazioni – scrive l’aspirante primo cittadino – sarebbero due di cui una ampiamente superabile per giurisprudenza copiosa e l’altra fondata su una tesi (un candidato non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista propria) che non è divieto previsto dalla normativa elettorale ma solo sostenuta da una sentenza del Consiglio di Stato del 2014”.

Sica annuncia, inoltre, che sarà presentato ricorso al TAR entro le 48 ore previste dalla legge.