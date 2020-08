Marciapiedi vietati ai pedoni per colpa delle erbacce in via Caruso quartiere Campagnella

Dal dizionario Treccani: marciapiede, parte della sede stradale riservata al transito dei pedoni. In via Caruso, nel quartiere Campagnella non è così. I marciapiedi sono off limits per i pedoni in quanto ricolmi di rovi ed erbacce che ne impediscono la fruibilità. Eppure si tratta di una strada ad alta intensità di traffico veicolare, ne consegue un potenziale grave pericolo per quanti devono transitarvi a piedi. Vorremmo capire che criterio; il sindaco Abramo e l’assessore Cavallaro, hanno usato nella programmazione del decespugliamento delle arterie stradali. Forse da quelle parti con abita qualche consigliere che bisognava accontentare o ricompensare per il cambio di casacca ?

Questa strana pianificazione degli interventi lascia questi dubbi: se la zona ricade nella “giurisdizione” di qualche “pretoriano” consigliere gode di un occhio di riguardo, altrimenti viene lasciata in abbandono tra sterpaglie, assenza di manutenzione ed esposta a pericoli vari sia di pubblica incolumità che di esposizione a rischio igienico. Certamente non vogliamo mettere in discussione gli interventi effettuati, ma siamo dell’avviso che tutto il territorio comunale va preso in esame nel pianificare gli interventi di pulizia e decespugliamento.

Non bisogna intervenire a macchia di leopardo a secondo della segnalazione del consigliere di turno. In questo siamo dell’avviso che le strade debbano seguire un iter prioritario proprio per il prevedibile aumento di traffico veicolare durante il periodo estivo. Abramo e Cavallaro, ogni tanto fatevi un giro sul territorio. Se ciò non è avvenuto e non avviene, è giusto che sulla problematica di via Caruso intervenga il Prefetto, considerato che le segnalazioni” ordinarie” cioè dirette all’istituzione competente non trovano risposte.

Sergio Costanzo

Capogruppo FareperCatanzaro