Strade e igiene quartieri all’odg della Commissione igiene e lavori pubblici del Comune di Catanzaro

Trascorsa la breve parentesi di ferragosto, è tornata a riunirsi oggi a Palazzo de Nobili la Commissione Ambiente, igiene e lavori pubblici del Comune di Catanzaro”. Ne dà notizia il presidente Eugenio Riccio insieme agli altri componenti Angotti, Celi, Consolante, Manuela Costanzo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano e Praticò.

“Svariati i punti all’ordine del giorno – prosegue – con due priorità per l’agenda della commissione nei giorni a venire. In primis, la situazione di estrema criticità in cui versano i quartieri a sud della città: malgrado i roboanti annunci di task force a Pistoia, viale Isonzo e Aranceto, le problematiche rimangono immutate nel silenzio generale delle istituzioni preposte, sia centrali che periferiche. Altra priorità sarà rappresentata da un attento monitoraggio delle strade comunali e provinciali, in molti punti della città danneggiate e impercorribili a causa di recenti lavori per la creazione di sottoservizi. Opere che sono state eseguite da ditte private il cui agire risulta essere improntato alla massimizzazione dei profitti, anziché all’esecuzione dei lavori a regola d’arte così come legge e buon senso imporrebbero

. Clamorosi i casi di diverse strade provinciali interessate dai lavori della metanizzazione che hanno creato una situazione di pericolo permanente, stessa cosa dicasi per lavori della fibra ottica”. Per tali problematiche la commissione, all’unanimità, ha deciso di delegare il presidente Riccio “a produrre documentazione agli uffici preposti, compresi quelli giudiziari, allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini e dare loro voce, attese le centinaia di segnalazioni che ogni giorno arrivano ai consiglieri comunali in tutti i quartier