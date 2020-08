Cardamone: ‘L’eredità culturale di Spatari da mettere in connessione con le nostre idee’

“Nik Spatari è stato un Genio assoluto. Non solo e non tanto per le sue opere straordinarie, ma soprattutto perché ha dimostrato come l’Arte e la Cultura possano cambiare un territorio, anche il più remoto, portandolo al centro del mondo. Mammola, nella Locride, è conosciuta dappertutto, in tutti i circuiti artistici internazionali, per l’intuizione di questo artista visionario di trasformarla in un grande e originale museo, fruibile a tutti. I calabresi devono essere riconoscenti a questo Uomo speciale per lo straordinario messaggio che è riuscito a trasmettere. Noi lo raccogliamo e lo mettiamo idealmente in connessione con le idee che in questi mesi, grazie all’apporto di tante personalità importanti, stanno confluendo in un progetto di cambiamento della città di Catanzaro”. Sono le parole dell’assessore alla Cultura e al Patrimonio Ivan Cardamone.

“Un progetto – prosegue l’assessore Cardamone . che deve fondarsi sull’idea dell’Arte e della Cultura condivisa, fruibile da tutti, proposta negli spazi aperti, con un occhio speciale rivolto alle grandi trasformazioni tecnologiche che attraversano la nostra società. Il Museo Santa Barbara di Arte Moderna, creatura prediletta di Spatari, è un prototipo ideale di quello che può essere realizzato anche da noi.

Nik Spatari è stato, in questo senso, un precursore, un visionario geniale che ha visto in anticipo quello che oggi stiamo vivendo. E’ stato un sognatore che ha dimostrato il ruolo fondamentale del Sogno per la crescita della società. La sua scomparsa è una gravissima perdita per la cultura e per l’arte della Calabria. La città di Catanzaro gli rivolge, mio tramite, un pensiero commosso e grato per quello che ha saputo fare nella sua straordinaria vita”.