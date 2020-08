Pd, domani un incontro nel quartiere Giovino. “Un nuovo Pd per una nuova Catanzaro”

Si terrà domani giovedì 27 agosto alle ore 17,30 presso il chiosco della Pineta di Giovino in Catanzaro lido un incontro del coordinamento Pd Catanzaro inizialmente previsto lo scorso 11 agosto. Si discuterà di un nuovo PD per rilanciare una nuova Catanzaro.

Vogliamo lanciare una campagna di ascolto per dire ai catanzaresi che il PD volta pagina anche a Catanzaro. Vogliamo – si legge in un comunicato dello stesso coordinamento – costruire con i cittadini la nuova Catanzaro del domani e lo faremo con umiltà, determinazione ed impegno, per riacquistare fiducia nella gente.

Non possiamo più accettare che Catanzaro venga mortificata da una politica miope ed inconcludente. Noi faremo in modo, che nel breve, medio e lungo termine si costruisca un laboratorio politico delle idee che con il contributo di tutti quelli che vorranno partecipare ed essere protagonisti, diventi un grande sogno, un progetto concreto ed alternativo ad un nuovo modo di fare politica. Il percorso del nuovo gruppo dirigente del PD di Catanzaro è appena iniziato e sia ben chiaro, che in momenti difficili di pandemia, non ci farà paura più nessuno, nemmeno le intemperie ci fermeranno, supereremo insidie, ostacoli ed ombre che per troppi lunghi anni hanno ostacolato il partito di Catanzaro a rappresentare con dignità e coerenza una politica seria e credibile. Adesso – conclude la nota – si volta pagina grazie al partito di Zingaretti che non scenderà con il lanciafiamme, perché poi gli annunci cadono nel vuoto, ma cercherà anche a Catanzaro di porre fine al qualunquismo ed ai qualunquisti.