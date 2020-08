Continua la battaglia legale della lista Patto per lo Jonio non ancora ammessa alle prossime elezioni

Continua la battaglia legale per la lista Patto per lo Jonio che al momento resta ancora esclusa dalle competizioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Soverato: “Si è tenuta stamane udienza innanzi al TAR di Catanzaro per decidere sul ricorso elettorale avverso ricusazione della nostra lista. Il TAR ha accolto il motivo di ricorso relativo alla legittimità e regolarità delle autentiche sulle accettazioni di candidatura e rigettato quello relativo alla possibilità per un candidato di sottoscrivere la sua lista.

In particolare, ciò ha fatto richiamandosi alla sentenza n 4993/2014 del Consiglio di Stato, riferita ad elezioni provinciali di secondo livello, senza nulla aggiungere. Si conferma, quindi, l’assenza di una precisa norma in una materia in cui vige forte il principio di tassatività che proprio una norma richiederebbe.

Per tali motivi stiamo già predisponendo appello che sarà depositato entro la giornata odierna e la cui udienza dovrebbe tenersi entro Martedì prossimo. Con componenti e simpatizzanti ci riuniremo in serata per decidere su altre iniziative.

Nel frattempo ringraziamo gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti che con preparazione, professionalità e vigore stanno tutelando gli interessi di chi considera la democrazia una conquista di civiltà.