La giusta via indicata da Obiettivo Girifalco porta alle persone, prima di tutto

Ingegnere e responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montauro, Pietrantonio Cristofaro si ricandida a sindaco alla guida della lista n.1 “Obiettivo Girifalco”. Una lista civica composta da figure eterogenee con diversi e molteplici profili professionali: il giusto mix tra l’esperienza maturata in questi anni, con alcuni nomi della giunta uscente e l’innovazione con l’inserimento di nuove figure molte delle quali affrontano, per la prima volta, l’esperienza amministrativa.

“Il lavoro portato avanti negli ultimi questi cinque anni – afferma il candidato a sindaco della lista Obiettivo Girifalco, Pietrantonio Cristofaro – le progettualità attuate, la programmazione avviata hanno trovato un punto di incontro con la coalizione “Obiettivo Girifalco” ritrovandoci a condividere un nuovo ed importante progetto di comunità. Per questo motivo il programma amministrativo, per il periodo 2020/2025, si pone come obiettivi principali contenuti e finalità: chiari e concreti. Il programma propone il nostro progetto di comunità, un progetto che pensa non solo a cosa vogliamo fare nei prossimi cinque anni ma cosa desideriamo che Girifalco diventi nei prossimi decenni. Per questo il nostro programma si concentra molto sui servizi alla persona”.

“Nella nostra prima esperienza – continua Cristofaro – abbiamo ottenuto finanziamenti per quasi 15 milioni di euro, è questo il risultato di cui siamo più orgogliosi: essere riusciti a concretizzare una programmazione da “città”. Ora dobbiamo portare avanti questa programmazione e puntare ad una rete di servizi che ridia a Girifalco il suo naturale ruolo quale punto di riferimento dell’intero comprensorio. Il programma di governo “La giusta via” si basa, per l’appunto, su un principio: la concretezza. Per questo motivo punteremo a garantire maggiori servizi. Vogliamo dotare Girifalco di una qualità della vita molto più elevata. Pertanto, la parola che ci dovrà accompagnare è coraggio. Coraggio di pensare in grande, senza dimenticare le piccole cose; quelle che spesso fanno la differenza. Abbiamo in mente una Girifalco che guarda al futuro e che si muova sicura verso un domani più innovativo”.