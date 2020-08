Trifiletti e Merante hanno aderito al partito dell’ UDC

Antonio Triffiletti e Giovanni Merante, consiglieri comunali della città di Catanzaro, hanno aderito al partito dell’ UDC. Sono stati proficui e densi di significato politico diversi incontri avuti in questi ultimi mesi con molti dirigenti del partito dello scudocrociato, ed in particolar modo con il segretario regionale On. Franco Talarico con il quale- scrivono i due consiglieri in un comunicato congiunto – abbiamo condiviso il progetto di riportare “il Centro” all’ attenzione della politica regionale, provinciale e cittadina. Dedicheremo, pertanto, il nostro impegno politico ed istituzionale per rafforzare la necessità che la politica si riappropri di quei valori cristiani che stanno alla base del concetto di vita e di famiglia. Lo faremo con un’ attenzione massima ai giovani sempre più avulsi dall’ impegno diretto nelle istituzioni.

Formalizzeremo, inoltre, nei prossimi giorni, affermano Merante e Triffiletti, la nostra richiesta di adesione al gruppo consiliare dell’UDC in seno all’amministrazione comunale di Catanzaro, nel quale, riteniamo si possano mettere le basi di un nuovo ragionamento all’ interno del centro destra cittadino , per ritrovare quel senso di unità finalizzato a dare nuova linfa ad un percorso amministrativo e politico che si avvierà nei prossimi due anni alla sua scadenza naturale. Avvertiamo – conclude la nota – come tanti la necessità in seno all’amministrazione comunale di Catanzaro di ritrovare stimoli che possano avviare un percorso inclusivo finalizzato, anche, all’individuazione della futura classe dirigente che dovrà assumersi l’onere e l’onore di amministrare la nostra città in un ormai prossimo futuro.