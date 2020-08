Elezioni: “Italia Viva Catanzaro nella formazioni di varie liste civiche”

Nell’era digitale, in cui il tempo rapido di sbalzi contrapposti d’umore e la facilità di libera e incontrollata comunicazione, le notizie che scorrono tumultuose, trasformano e falsano continuamente ogni scenario. Questo vortice sociale ha sconsigliato tutti i partiti nazionali, e non solo, dal partecipare con i propri simboli alle imminenti elezioni amministrative nei piccoli e medi comuni.

Ciò non significa che i partiti non ci sono e, nello specifico di Italia Viva, ci permettiamo di evidenziare che il partito presentato in Calabria, a Catanzaro, appena il 23 novembre 2019, alla presenza del Presidente Ettore Rosato, è in continua espansione grazie al lavoro continuo e discreto dei rappresentanti istituzionali e politici calabresi. La linea nazionale, per ogni tipo di elezione, è improntata ad una dovuta cautela nell’esporre il simbolo di partito e nell’accettare disponibilità di candidature estemporanee, dove le condizioni non garantiscano una sufficiente trasparenza evitando così di prestare il fianco ad opportunistici avvicinamenti.

Come coordinatori provinciali possiamo assicurare che l’azione politica di Italia Viva è stata partecipe nella formazione delle varie liste civiche e sosterrà i candidati vicini alle idee del partito che rappresentiamo con l’unico intento di migliorare le condizioni socio-economiche di ogni realtà locale per garantire che i soggetti che entreranno a far parte della squadra siano in grado di dare adeguata rappresentanza a Italia Viva, partito giovane che ha bisogno di forze nuove, competenti e lungimiranti, espressione democratica di rappresentanza sul territorio.

La politica viene fatta perche’per noi conta dare risposte alle attese dei nostri cittadini e dei nostri territori. Già a fine settembre Ettore Rosato tornerà in Calabria per coordinare, insieme ai senatori Ernesto Magorno e Silvia Vono, i vari gruppi e comitati del territorio illustrando i progetti che Italia Viva intende realizzare con un coinvolgimento attivo dei giovani.

Potra’ essere quella un’occasione per dare voce a tutti i simpatizzanti che possano dare un contributo alla crescita del partito senza polemiche .

Francesco Viapiana e Caterina Sirianni (Coordinamento Provinciale Italia Viva CATANZARO)