Consolante: “Definire competenze riguardanti gli interventi nelle zone di edilizia residenziale”

“La definizione delle competenze degli interventi nelle zone di edilizia residenziale pubblica continua ad essere una problematica ben lontana dalla soluzione con il risultato che a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini. Per tale motivo ho chiesto alla commissione lavori pubblici di convocare una riunione con l’Aterp e i dirigenti dei settori preposti al fine di fare chiarezza sulla questione e individuare le soluzioni amministrative da adottare per garantire gli interventi di manutenzione necessari”. Lo afferma il consigliere comunale Enrico Consolante (Catanzaro con Abramo). “Da troppo tempo, infatti, i residenti segnalano gravi disagi per la qualità dei servizi – prosegue – specialmente per quanto riguarda l’erogazione idrica che, nel corso dell’estate, in molte zone interessate è stata del tutto carente. O, ancora, per quanto riguarda la gestione del verde pubblico, la raccolta dei rifiuti, il sistema fognario. Determinare una volta per tutte di chi è la titolarità degli interventi nelle aree pertinenti alle abitazioni è il primo passo per chiamare alla responsabilità la burocrazia che, su questo punto, si è dimostrata poco attenta ai bisogni dei cittadini. Ringrazio il presidente della commissione Eugenio Riccio per aver accolto la mia sollecitazione, mettendo al centro della discussione una problematica che non può più essere rinviata”.