Levato e Sestito: ‘Servono interventi sulla segnaletica a viale Crotone per ridurre il rischio incidenti’

Un intervento mirato a mettere maggiormente in sicurezza il tratto di strada di Viale Crotone attraverso l’installazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale. E’ la richiesta che i consiglieri comunali Luigi Levato e Raffaella Sestito hanno portato all’attenzione della commissione lavori pubblici sollecitando un’apposita discussione e l’organizzazione di un sopralluogo. “Dopo aver constatato la persistente pericolosità del tratto di strada di competenza comunale della SS106 che attraversa il quartiere marinaro – affermano – è necessario che l’amministrazione ponga in essere delle soluzioni per scongiurare rischi per la circolazione e l’incolumità pubblica. In primis, si potrebbe ricorrere, sul piano della viabilità, ad una serie di accorgimenti relativi alla segnaletica, così da ridurre il pericolo di incidenti il più delle volte causati dall’alta velocità o dalla scarsa visibilità. Su questa strada, inoltre, si registra la presenza di attività commerciali, insediamenti abitativi, oltre che della sede dell’Asp, e si rende ancora più importante un intervento preventivo. Insieme ai colleghi della commissione valuteremo e monitoreremo nei prossimi giorni la situazione organizzando un sopralluogo sul posto”.