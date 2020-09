L’Udc ricomincia da tre

Con l’adesione di Giovanni Merante e Antonio Trifiletti all’Unione di Centro, si modifica ancora una volta la geografia interna del centro destra che è maggioranza nel Consiglio comunale di Catanzaro e che sostiene, con le presenze e i voti, la giunta guidata da Sergio Abramo. I due consiglieri, eletti nelle liste di Forza Italia, erano transitati nel gruppone Misto, in vigile e spesso critica osservazione delle movenze politiche più che di quelle amministrative della maggioranza. Gli interventi in aula di Merante, soprattutto, pur nella sostanziale adesione alle scelte operative di Abramo e assessori, non hanno lesinato l’analisi delle incongruenze dell’amalgama nelle diverse forze di maggioranza e dell’insufficiente trasparenza dei rapporti tra il sindaco e Consiglio. Si vedrà, nelle prossime sedute, se l’adesione a un gruppo politico strutturato implicherà una significativa differenza d’approccio da parte dei due consiglieri.

Intanto c’è da dire che manca ancora il passaggio formale dei due dal Misto al gruppo Udc che in Consiglio è rappresentato da un solo componente, che naturalmente funge da capogruppo, ovvero Tommaso Brutto. Il regolamento interno del Consiglio catanzarese consente la costituzione di un gruppo con un solo componente qualora sia stato presente come lista nelle elezioni amministrative, al termine delle quali, evidentemente, uno dei suoi candidati sia risultato eletto. C’è da dire che una cosa è il partito, un altro è il gruppo consiliare, organismi interdipendenti ma autonomi. Detto in altre parole, l’adesione di Merante e Trifiletti all’Udc come partito non comporta automaticamente la loro iscrizione al gruppo consiliare. Per fare questo occorre una formale richiesta al capogruppo, nella fattispecie a Tommaso Brutto, che autonomamente valuta e decide. Sotto questo aspetto non dovrebbero esserci grossi problemi. Visto dal di fuori, non si vede quale capogruppo di se stesso non possa che essere ben contento di diventare capogruppo nel vero senso della parola. Tutto lascia presupporre che nella prossima settimana Merante e Trifiletti, già acquisiti i pareri più che favorevoli e gli auguri più fervidi da parte di Lorenzo Cesa (segretario nazionale Udc) a Roma e di Franco Talarico (segretario regionale) a Lamezia, presentino ufficiale richiesta a Tommaso Brutto. I tre, Merante Trifiletti e Brutto, si sono ovviamente già sentiti e parlati in settimana. Da quel che trapela, il capogruppo non frappone alcun ostacolo. Solo, vorrebbe consumare prima un passaggio più formale che sostanziale. Considerato che per la sua elezione tre anni fa Brutto ha dovuto e potuto contare sull’apporto di tutti gli altri componenti della lista, in un momento, tra l’altro, non troppo favorevole alle sorti elettorali dell’Udc, Brutto vorrebbe consultare in proposito questa “base” elettorale prima di apporre il suo visto alla pratica. Dopodiché, come da prassi, nella successiva seduta consiliare, sarà il presidente del Consiglio, Marco Polimeni, ricevuta informativa da parte del capogruppo, a ufficializzare la nuova composizione allargata del gruppo Udc, e, se crede, dare un’opportuna rivisitazione delle appartenenze di tutti i consiglieri. Può, infine, darsi il caso che, poiché i nuovi ingressi nel gruppo Udc di per sé costituiscono maggioranza numerica, si possa procedere a una votazione interna per confermare, come appare più che probabile, o meno, la leadership di Tommaso Brutto.