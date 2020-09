Commissioni Ambiente e Igiene: sopralluoghi e ok per evento sull’ambiente che si svolgerà a Giovino

Mattina ricca di impegni per la commissione Ambiente e Igiene del Comune di Catanzaro presieduta dal consigliere Eugenio Riccio (foto). L’organismo – alla presenza dei componenti Angotti, Celi, Consolante, Costanzo Sergio, Gallo, Levato, Lostumbo, Mancuso Rosario, Pisano, Praticò, Renda, Rotundo – ha dato l’ok per una due giorni all’insegna delle tematiche ambientali nella Pineta di Giovino che vedrà tutti i consiglieri impegnati nella preparazione dell’evento che sarà reso pubblico, nei particolari, nei prossimi giorni.

Effettuati due sopralluoghi presso il cimitero di Santa Maria, su richiesta del consigliere Pratico’, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini riguardo alla fuoriuscita di un forte e nauseabondo odore dal blocco 17. La commissione ha provveduto a segnalare il tutto ai tecnici comunali ed alle autorità competenti, attenendo la problematica a profili igienico-sanitari.

Su richiesta della consigliera Rotundo, è stato poi effettuato un sopralluogo nel quartiere Sala-Campagnella presso la Scuola comunale “Don Milani”. La Commissione ha avuto il piacere d’incontrare dirigente e insegnanti e, in occasione del sopralluogo, ha preso atto che sono iniziati da parte dell’amministrazione comunale i lavori previsti per adeguamento anti-covid. Nondimeno, sono state riscontrate alcune piccole problematiche che necessitano di interventi urgenti e immediati da parte dell’amministrazione comunale: “In primis – commenta Riccio -rendere “agibile” l’uscita di sicurezza posta al primo piano attraverso i necessari atti tecnico-amministrativi. E’ incredibile che, dopo tante tragedie, siamo costretti ancora ad assistere a uscite di sicurezza impraticabili in scuole frequentate da bambini. Per queste ragioni, mi farò carico di segnalare il tutto con un esposto dettagliato all’autorità giudiziaria e alle competenti autorità”.