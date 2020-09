Referendum, dibattito promosso dai circoli del Pd

“Il prossimo referendum rappresenta un momento importante di democrazia che permetterà agli italiani e ai cittadini catanzaresi di esprimersi sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il Parlamento italiano è l’organismo di rappresentanza diretta dei cittadini e svolge un ruolo primario nel sistema politico nazionale. Per questo motivo è importante che gli elettori abbiano tutte le informazioni necessarie per compiere delle scelte responsabilità basata sulla “conoscenza” e non solo sugli indirizzi politici dei partiti di appartenenza”.

Per rispondere a questa esigenza il coordinamento dei circoli PD della città di Catanzaro ha condiviso l’iniziativa che si terrà venerdì 11 settembre presso la sala Concerti del Comune di Catanzaro, iniziativa che servirà ad approfondire e valutare le opportunità e le criticità derivanti dalla riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari.

All’incontro, moderato dal dott. Felice Caristo, autore tra l’altro di un libro che affronta importanti temi di carattere costituzionale, interverranno il costituzionalista prof. Paolo Nicosia ordinario di Diritto Pubblico presso l’università Magna Grecia di Catanzaro e il deputato del Partito Democratico on. Antonio Viscomi.

L’iniziativa, organizzata nel rispetto della normativa per il Covid-19 è aperta a tutti colori che vorranno partecipare e rientra nella programmazione delle attività politiche territoriali portate avanti dal coordinamento cittadino del Partito Democratico.