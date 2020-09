Lavori su via Barrio, via Gioacchino da Fiore e via Carlo V, Pisano: ‘Opere importanti per la viabilità’

“Negli ultimi giorni il Comune guidato da Sergio Abramo ha approvato due importanti passaggi finalizzati alla riqualificazione del sistema viario della parte nord del capoluogo”. Lo ha detto il capogruppo di Catanzaro con Abramo, Giuseppe Pisano. “Prima l’approvazione, da parte della giunta, del progetto esecutivo per il raddoppio del tratto di via Carlo V compreso fra lo svincolo del ponte Morandi e il Cavatore. Poi la firma del contratto per l’esecuzione dei lavori, che comprendono la realizzazione di una sovrappasso pedonale, nell’area di via Barrio e via Gioacchino da Fiore. Si tratta di due opere fondamentali che contribuiranno a razionalizzare e rendere ancora più sicuro non solo il traffico veicolare, ma anche il passaggio pedonale”.

Pisano ha aggiunto: “Procedendo per ordine temporale, il raddoppio della carreggiata di una parte di via Carlo V consentirà, finalmente, di rendere funzionale lo svincolo che dal ponte Morandi conduce verso piazza Matteotti. Con l’avvio dei lavori, previsto entro due mesi, l’amministrazione ultimerà il più ampio processo di riqualificazione, in gran parte già realizzato, di tutta la zona del complesso monumentale del San Giovanni. Oltre a garantire la conferma dei parcheggi, grazie a una soluzione progettuale comunque non invasiva, il doppio senso di marcia veicolare darà un’altra valvola di sfogo al traffico in entrata su piazza Matteotti”.

“Quanto alle opere nell’area di via Barrio, via Gioacchino da Fiore e viale Tommaso Campanella – ha proseguito Pisano -, il sovrappasso pedonale e le altre soluzioni destinate alla sicurezza dei pedoni saranno essenziali ad aumentare la sicurezza di un punto di incontro trafficatissimo e servito da numerosi servizi. La riqualificazione, ancora, provvederà a dare un nuovo volto, anche in questo caso non invasivo dal punto di vista dell’impatto visivo, alla cerniera fra i popolosi quartieri di Mater Domini, Sant’Antonio e rione De Filippis. Sempre per questa zona, e nello specifico in via Lombardi, ho chiesto attraverso la commissione consiliare Traffico, insieme al collega Mirarchi, l’istituzione di una fermata Amc: è una richiesta che rinnovo ai vertici dell’azienda municipalizzati in quanto, considerando la dimensione abitativa di via Lombardi, una sosta istituzionalizzata degli autobus Amc è quanto mai necessaria”.

“Ancora una volta – ha concluso il capogruppo -, il sindaco Abramo e la sua amministrazione dimostrano cosa significa governare la città: vale a dire essere concreti e portare a termine finanziamenti e iter burocratici per rispondere alle richieste della cittadinanza e del territorio”.