Regione, Pitaro: Nessuna erogazione a Comuni per bando borghi’

“Nonostante due anni fa sia stato approvato un bando per la valorizzazione dei borghi calabresi, a cui ha fatto seguito una procedura selettiva dei comuni ritenuti idonei a ricevere i finanziamenti da destinare allo sviluppo turistico e alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione di immobili, ad oggi nessuna somma è stata erogata in favore dei comuni ammessi”. E’ quanto sostiene il consigliere regonale Francesco Pitaro, del Gruppo Misto, che sulla questione ha rivolto un’interrogazione al presidente della Giunta regionale Jole Santelli.

“Siamo alle solite: lentezza e indolenza – prosegue Pitaro – continuano a segnare l’azione politica della nostra Regione che, soprattutto nella fase post-emergenziale che stiamo vivendo, dovrebbe contare su una rapida e grintosa azione di governance””. Nell’interrogazione Pitaro chiede, in particolare, a Santelli “quali provvedimenti intenda adottare al fine di permettere alle amministrazioni comunali, che hanno avuto il riconoscimento del finanziamento e le cui domande sono state regolarmente ammesse, di ottenere concretamente ed effettivamente le somme loro spettanti da destinare alla valorizzazione dei borghi. È inaccettabile che i comuni interessati debbano trovarsi costretti a ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere ciò che spetta loro di diritto, ovvero somme riconosciute da un bando e da una graduatoria emessi dalla Regione Calabria con l’obiettivo di rendere i loro territori più fruibili e attraenti anche sotto il profilo turistico/culturale”.

“Tutto ciò, oltre a risultare illogico – sottolinea ancora il consigliere regionale – danneggia l’intero territorio calabrese, negando la valorizzazione dei borghi e impedendone, di fatto, la crescita sociale ed economica”.