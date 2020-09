Giunta approva compartecipazione a due eventi. Atto indirizzo per esenzioni ticket impianti sportivi

La compartecipazione a due eventi di spettacolo e sport, un atto di indirizzo relativo al settore Sport, due delibere riguardanti il Personale. Sono questi gli atti approvati dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo.

L’esecutivo, assistito dalla segretaria generale Vincenzina Sica, ha garantito la compartecipazione alla tappa catanzarese del “Kalavria triathlon tour”, che si terrà fra il 18 e 19 settembre. La città ospiterà, nel quartiere Lido, l’arrivo della frazione di corsa in programma la sera di giovedì 18 (intorno alle ore 19); il giorno successivo l’intera frazione di nuoto (4 chilometri) e la partenza di quella in bicicletta. La delibera è stata preparata dall’ufficio Cultura e relazionata dall’assessore al Turismo Alessandra Lobello. Che ha poi relazionato sulla compartecipazione all’evento “Cuore cantastorie – Festival nazionale dei cantastorie”, organizzato dalla cantautrice Francesca Prestia, che si terrà al complesso monumentale del San Giovanni fra mercoledì 16 e sabato 19 settembre.

Su proposta del settore Sport, in base alla relazione dell’assessore Domenico Cavallaro, è stato inoltre varato l’atto di indirizzo finalizzato a verificare le condizioni per le esenzioni del ticket di utilizzo degli impianti sportivi comunali, fino al prossimo 31 dicembre, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. L’atto di indirizzo è stato motivato dalla necessità “di venire incontro alle esigenze delle società e delle associazioni dilettantistiche che, in ragione dell’osservanza delle normative anti-Covid, dovranno garantire una serie di adempimenti sanitari onerosi”, ha spiegato il delegato di giunta.

Semaforo verde anche a due delibere del settore Personale relazionate dall’assessore Danilo Russo. Fra queste, la più importante si riferisce alle linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva integrativa del 2020.