Bonifica viale Isonzo 222, Costanzo: “Tanto tuonò che piovve”

Tanto tuonò che piovve”. Calza a pennello in questa circostanza la frase attribuita a Socrate. E da diverso tempo che abbiamoripreso le legittime proteste dei residenti di viale Isonzo 222 costretti a vivere tra il degrado e l’abbandono dell’amministrazione comunale. Personalmente ho più volte portato all’attenzione degli assessori competenti le criticità della zona. Ne sono testimonianza le mie ripetute segnalazioni sulla stampa sottolineando come la situazione Viale Isonzo 222, rappresentava

“Il fallimento umano e amministrativo di questa città”. Interventi duri ma che non potevano avere toni diversi di fronte allo stallo dell’amministrazione e a un evidente stato di abbandono e dove la stragrande maggioranza di persone per benesono costrette a vivere con una esiguità di residenti restii adadeguarsi alle regole del vivere civile. Oggi prendo atto che finalmente qualcosa si è mosso per dare dignità e decoro a questo quartiere attraverso un’opera di pulizia e di bonifica.

Ringrazio l’assessore all’igiene e ambiente, Domenico Cavallaro, che ha dato seguito alle mie segnalazioni, e ringrazio anche i cittadini residenti che con grande dignità hanno supportato questa loro condizione. Li ringrazio anche perché più volte hanno dimostrato il loro spirito altruista provvedendo, in assenza di risposte da parte delle istituzioni preposte, a risolvere alcune questioni di natura igienico e ambientale. Oggi si scrive una pagina nuova di risposte concrete da parte delle istituzioni. La speranza è che l’amministrazione comunale mantenga costantemente l’attenzione su queste aree periferiche della città”.

Sergio Costanzo Capogruppo FareperCatanzaro