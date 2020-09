Referendum, domani riunione organizzativa con i presidenti di seggio elettorale

Domani giovedì 17 settembre, alle ore 15, presso l’Auditorium “A. Casalinuovo” sito in via G. Pepe, si terrà una riunione organizzativa con i Presidenti di seggio elettorale impegnati in occasione del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre prossimi.

A comunicarlo è il responsabile dell’Ufficio elettorale del Comune di Catanzaro, Franco Catanzaro, invitando tutti gli interessati a partecipare ed evidenziando che “la riunione sarà incentrata sulle operazioni di voto e di scrutinio per le consultazioni elettorali, con particolare riferimento alle misure precauzionali previste dal protocollo sanitario e di sicurezza per l’emergenza Covid-19. La partecipazione alla riunione non comporterà erogazione di emolumenti aggiuntivi, oltre a quelli previsti per legge, da parte dell’amministrazione. All’interno dell’Auditorium sarà obbligatorio l’uso della mascherina ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro”.