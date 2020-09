Quattro partiti si confrontano sul futuro di Catanzaro

Il rilancio della città di Catanzaro è stato il principale argomento affrontato nell’incontro di ieri tra PD, PSI, Italia Viva e Art. 1. Le delegazioni dei quattro partiti hanno discusso sull’importanza di rilanciare il capoluogo di regione attraverso l’avvio di un dialogo che coinvolga anche i comuni limitrofi con l’individuazione di ambiti nei quali condividere e integrare progetti comuni. La centralità della città deve passare da un suo rafforzamento politico con l’affermazione di una nuova classe dirigente in grado di portare avanti un progetto moderno che vada oltre i classici confini amministrativi e che si apra al resto della provincia in un’ottica di sviluppo e servizi integrati.

Tutto ciò non può prescindere dal ruolo dei partiti che già condividono l’esperienza di governo e che devono impegnarsi per creare le condizioni politiche affinché la città riacquisti il suo ruolo guida a livello provinciale e regionale.

Durante l’incontro si è anche parlato della necessità di creare una rete di lavoro che veda impegnate tutte le sensibilità che si riconoscono in un centro sinistra progressista e riformista. Per fare questo non si può che partire dalla creazione di una piattaforma di lavoro comune che metta al centro gli interessi generali della città. Le delegazioni sono state concordi nel continuare il dialogo intrapreso organizzando altri incontri durante i quali approfondire temi specifici e programmare l’organizzazione di iniziative politiche comuni.