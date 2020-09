Referendum, 16 presidenti di seggio su 91 rinunciano all’incarico

Paura dei contagi ma, anche, il turno doppio delle elezioni. Sono questi i motivi alla base delle rinunce registrate, negli ultimi giorni, da parte di ben 16 su 91 presidenti di seggio per il referendum di domani e lunedì. Le rinunce, avvenute da giovedì ad oggi, sono state in carico al sindaco Sergio Abramo che ha dovuto provvedere alla rinomina.

Alla base delle rinunce, oltre alla paura dei contagi che ha causato defezioni in tutti i seggi d’Italia, c’è, però, anche il doppio turno elettorale: il fatto che si voti due giorni può, infatti, aver determinato alcune delle rinunce registrate. Contenuto, invece, rispetto al trend nazionale il numero delle defezioni per quanto riguarda gli scrutatori. Un fatto, probabilmente, correlato alla scelta di procedere alla nomina individuale anziché ricorrere al sorteggio. Ad ogni modo i seggi di Catanzaro sono pronti ad accogliere gli elettori chiamati, per la prima volta, a votare con modalità anti Covid.