Referendum ed Amministrative: in Calabria alle 12 ha votato l’8.62%. Nel Catanzarese poco meno

Si vota oggi domenica 20 settembre fino alle 23 e domani lunedì 21 fino alle 15. Gli elettori sono chiamati anche in Calabria ad esprimersi sul quesito del referendum costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari. In Calabria, si celebrano anche le amministrative in 72 Comuni.

Finora l’affluenza alle urne regionale è dell’8.62%. In provincia di Catanzaro la percentuale è leggermente inferiore: 8.43% con punte superiori nei comuni in cui si vota anche per sindaco e consigli comunali.

Ecco il dato delle altre province: Vibo 7.60%, Cosenza 8.16%, Crotone 11.72%, Reggio Calabria 8.72% (in questi due capoluoghi si vota anche per le Comunali). A Soverato il maggiore centro del Catanzarese dove si vota per la Comunali, l’affluenza sfiora invece il 18%.