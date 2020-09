Referendum Costituzionale: il sì vince in Italia, stravince in Calabria. Catanzaro al 78%

Vince nettamente il Sì al referendum in Calabria. I dati del Ministero dell’Interno aggiornati alle 17.10 indicano una percentuale superiore al 76% dei votanti che hanno deciso di appoggiare la riforma che prevede la diminuzione del numero dei parlamentari. I no sono al 23.62%. Ecco i dati nel dettaglio (disponibili finora i dati di circa metà delle sezioni scrutinate 1186 su 2421)

CALABRIA Sì 76.74% No 23.26%

Cosenza Si 80.01% No 19.99%

Catanzaro Sì 78.46% No 21.54%

Crotone Sì 82.58% No 17.42%

Vibo Valentia Sì 82.09% No 17.91%

Reggio Calabria Sì 70.70% No 29.30%